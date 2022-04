Toiduõli hinnad tõusevad mühinal

Toiduõlidega on lood kehvad kogu maailmas. Päevalilleõli tootmist sega sõda Ukrainas, sojaõli tootmist aga põud, vahendab Reuters. Scanola rapsiõlitehases Jõgevamaal valmistatakse Olivia rapsiõlisid ning tehas töötas ka enne Ukraina sõja algust täisvõimsusel.

«Oleme viimastel aastatel pingutanud eksporditurgudel laienemise osas, mistõttu nõudlust jagus kaubale ka enne 24. veebruari. Aasta alguses oleme suuresti välja müüdud kuni septembrini, tänase seisuga kuni käesoleva kalendriaasta lõpuni,» selgitas Süvari.

Tema sõnul ei ole nende tellimuste hulk küll kasvanud, aga kliendid tunnevad ennast ebakindlalt ning vaatavad üha pikemaid perioode. Seda, et juba aprillis on kogu aasta jagu kaupa ette välja müüdud, ei ole varem juhtunud.

Kuigi tootjad võiksid kõrgetest hindadest rõõmu tunda, siis Süvari sõnul on maailmamajanduse segane seis ka nende elu keerulisemaks teinud. «Meie jaoks on kõige suurem vahe see, et tooraine ja laoseisu finantseerimiseks läheb vaja varasemast oluliselt rohkem raha. Seega jah, meile kõrged hinnad pigem ei meeldi.»

See, millise hinnaga kaup poodi jõuab sõltub lisaks tootjatele ka kaubandusest. Õlikultuuride ja seeläbi ka taimeõlide hinnatõus algas tasapisi juba 2020. aastal. See hoogustus alates 2021. aasta sügisest ning sõda lisas hindadele täiendava hüppe. Kuna kauplustes tõuseb hind mõningase viitega, siis võrreldes jaanuarikuu letihindadega võiksid taimeõlid Süvari sõnul selle aasta jooksul kallineda 70 kuni 80 protsenti.

Rapsi rohkem kasvatada ei saa

Põllumeestele võiks suurem nõudlus olla hea uudis. Paraku pole võimalust kiiresti ka rapsi kasvatamist Eestis suurendada. Rapsi kasvatamiseks kasutatav põllupind sõltub üldisest haritava maa hulgast. «Haritavat maad Eestis üldjoontes juurde ei tule. Seetõttu ei ole võimalik rapsi külvipinda suurendada, see on niigi maksimaalne või väga selle lähedal,» selgitas Süvari.

Pealegi on enamik Eestis kasvavast rapsist on taliraps, ehk see on juba augusti lõpus külvatud, suvirapsi kasvatatakse madalama tasuvuse tõttu kordades vähem ja nii on külviplaanis suuremate muudatuste tegemiseks on praegu juba liiga hilja.

Teravili on ka kallim

Sellele lisaks on varasemaga võrreldes tõusnud ka teravilja hinnad, ehk raps ei ole ainuke kultuur mille kasvatamine senisest suurema käibe toob. See, kas teravilja kasvatamine ka suuremat tulu toob, sõltub milliste hindadega on ostetud seemned, väetis ja taimekaitse.