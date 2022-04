FOTOD ⟩ Kas vaenulik sümboolika? Punalippe ja Georgi linte võib osta igast kolapoest

Kogunemistel on keelatud on näiteks Nõukogude Liidu ja Vene Föderatsiooni lipud, Georgi lindid ja NSVL vormirõivad.

Samas on sedasorti sümboolika müük endiselt lubatud ning poe vaateaknal võib näidata ka punalippu. Kohti, kus sellist kraami osta saab, on Tallinnas päris palju.

Alates veebruari lõpust kuni 20. aprillini on politseile teatatud ligi 180 vaenuliku sümboolikaga seotud juhtumist. «Neid sümboleid on kasutatud provokatsioonideks ja agressorriigile toetuse avaldamiseks. Näiteks on teatatud Z-sümboolika ja Georgi lintide kasutamisest autodel, samuti on sümboleid soditud majaseintele või ustele,» rääkis Loide.