Uuring: koroonapandeemia on muutnud inimeste ostukäitumist

Uuringufirma NielsenIQ Eesti tegevjuht Erlend Villems andis jaekaubandustehnoloogiaettevõtte StrongPoint korraldatud konverentsil ülevaate 2022. aasta veebruaris läbi viidud tarbijauuringust, mille kohaselt on koroonaviirus tarbijate ostukäitumist oluliselt muutnud ja palju rohkem suunatakse tähelepanu enda füüsilisele ja vaimsele tervisele ning säästmisele.

Üldise trendina nähtub uuringust, et eestlased plaanivad sel aastal kulutada vähem raha kodust väljas ja suunata ressursid asjadele, mida on võimalik koduseinte vahel teha.

Näiteks koju toidukaupade soetamine, kommunaalkulud ja enda ning pereliikmete eneseareng. Kui põhivajadused on kaetud, siis on põhilisteks rahakulutusvaldkondadeks koduväline meelelahutus, uued riided ja tehnoloogiatooted. Puhkused ja reisimine on vähemolulised.

«Väljas söömine ja koduväline meelelahutus on olnud langustrendis, kuna kehtinud piirangute tõttu ei ole neid teenuseid olnud võimalik kasutada. Samas nüüd kus Eestis kõik piirangud lõpetati, siis näeme taas inimesi vanalinnas ja võib-olla näeme siin kuue kuu või aasta möödudes hoopis teisi numbreid,» rääkis Villems.

Villemsi sõnul vaatavad tarbijad aina enam soodsatamate toodete poole. Seega valitakse võimalusel soodsam toode sellest tootekategooriast, mida nad varem on ostnud. Lisaks vaadatakse kogu ostukorvi hinda, et see oleks soodsam.

Toote omaduste poolest on inimeste jaoks aina olulisem, et poest soetatav toode oleks värske, tervislik ja keskkonnasõbralik.

«Toote värskust hinnatakse järjest enam ja oluline on, et see oleks ohutu inimese kehale ja keskkonnale. Teiselt poolt on oluline hind, mida soodsam toode, seda rohkem ostetakse, aga hinna ja kvaliteedi suhe peab olema tasakaalus,» sõnas Villems. Samuti hindavad tarbijad kõrgelt kohalikku toodangud ja eelistavad neid tooteid, mis on toodetud kas Eestis või meile lähedal.

Jaekaubandustehnoloogiaettevõtte StrongPoint Eesti haru võtmekliendihalduri Anton Martšenko sõnul saab siin tehnoloogia tarbijate vajaduste rahuldamisel kindlasti abiks olla.

Näiteks elektroonilised hinnasildid, mille abil on võimalik toodete hinda poes väga kiirelt reguleerida, et pakkuda tarbijatele näiteks teatud perioodil oodatud soodsamat hinda.