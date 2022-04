Alkoholimüüja Vene viinadest: kasum läheb Ukraina toetuseks

Näiteks Moskovskaja Vodka kaubamärk ja selle omanik, rahvusvaheline alkoholitootja ja maaletooja Amber Beverage Group, toetab Ukraina elanikke sellega, et toob kõigis kolmes Balti riigis turule uue piiratud koguses toote, mille müügist saadud kasum annetatakse täielikult Ukraina rahva toetuseks. Uue toote etiketil on sõnum, mis kutsub üles rahule ja vabadusele. Enam kui 80 000 müüdud pudelist saadav kasum annetatakse usaldusväärsele heategevusalgatusele «Stand With Ukraine!», teatas ettevõte.

Amber Distribution Estonia müüb jätkuvalt Venemaal toodetud kaupa, mis on ostetud enne 24. veebruari ehk enne sõja algust, ning laojääkidest võib ettevõtte sõnul jätkuda veel aastaks, isegi kauemaks.

Sõja puhkedes saatsid jaekauplejad ja paljud edasimüüjad kauba ettevõtte lattu tagasi – nüüd on laos kümneid tuhandeid tooteid, mida tootjale tagastada ei saa. Kuna toodete eest on makstud ning tasutud on ka aktsiis, siis ei ole plaanis tooteid hävitada.