Majandusanalüütik: järgmisel aastal on oodata odavbrändide edu

Nestori sõnul hakkab kõrge inflatsioon sel aastal piirama inimeste soovi rohkem tarbida ning eriti mõjutab see vaesemaid leibkondi. See loob hea eelduse soodsamate brändide eduks.

Inflatsiooni mõju hakkab kaubandusvaldkonda aina enam kohale jõudma ja eriti mõjutab see vaesemaid leibkondi, kelle eelarvest moodustavad toidu- ja energiakulud kõige suurema osa. «Seetõttu võib-olla ei olegi väga halb aasta sellistele säästukaupadele. Meil on just turule tulnud suur jaekaubanduskett, kes on keskendunud nišile, kus soodsat hinda taga otsitakse. Usun, et täna on päris hea keskkond neil tegutseda,» rääkis Nestor.

Jõukamate leibkondade tarbimisharjumusi praegune inflatsiooniline majanduskeskkond oluliselt ei muuda, kuna nemad ei vaata väga palju seda summat, mida toidule kulutatakse, nentis Nestor.

Suur tõus ootab ees ka teenusmajandust, mis on koroonaviiruse üldiselt seljatanud ja suuresti taastunud koroonaeelsele tasemele. «Juba praegu näeme, et restoranide käibenumbrid ületavad paljudes kohtades koroonaeelset aega ja see on jätkuv trend. Tundub, et koroonaga on vähemalt sügiseni ühel pool ja meid kõiki ootab ees selline suur pidu,» sõnas Nestor.

Osaline lahendus on saabumas ka tööjõuturule, kus Ukraina sõja eest põgenenud inimesed aitavad leevendada Eesti tööjõuturul pikka aega probleemiks olnud töötajate põuda. Suurim puudus on ennekõike madalama palgaga kohtadele sobivatest inimestest. Samas on näiteks teenindussektoris väga oluline keeleoskus, mistõttu ei ole veel päris selge, kui olulisel määral tööjõuprobleem leeveneb.

Üldiselt on Nestor Eesti väljavaadete suhtes optimistlik ja leiab, et koroonakriis on meie majanduse jaoks olnud üldiselt edukas ning majanduslangus teiste riikidega võrreldes väike.