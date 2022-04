Euronicsi laos hakkas tööle 28 robotit

600 ruutmeetril laiuvas laos hakkab tööle kokku 28 robotit, mis liigutavad tunnis kuni 600 kasti. Robotid saavad oma sisendi otse Euronicsi e-poest ning seda 20 sekundit kuni 3 minutit peale seda, kui klient on ostu sooritanud. Nii on inimestel lootus oma ostetud kaup kiiremini kätte saada. See, kas kaup ka järgmiseks päevaks kohale jõuab, sõltub siis juba kullerteenusest.

AutoStore nimelise robotlao rajamine läks maksma kaks miljonit eurot ning see on Eestis esimene. Robotid teevad oma tööd klaasseina taga ning ilmaasjata neid segama ei pääse. Vajaliku kauba sisestavad süsteemi inimesed.

Varem pidid mitu töötajat riiulite vahel ringi jooksma ning kohvikanne ja robottolmuimejaid taga ajama. Suuremate toodete puhul tuleb seda muidugi tänini teha, sest robotsüsteemi mahuvad pigem väikesed kaubad. Euronicsi logistikajuhi Rivo Reinsoni kinnitusel on aga 80 protsenti e-poes müüdavatest kaupadest pigem väiksemad ning sobivad robotlattu. «Robotlattu sobib kõik, mis on mikrolaineahjust väiksem,» selgitas ta.

Ükski inimene robotite tõttu oma ametist ilma ei jäänud, sest töökäsi on ikka vaja. Inimestest töötajate elu on aga tänu robotitele lihtsam.

Kui laos peaks miskit rikki minema, siis esimese hooga on tehnikud Saksamaal käepärast virtuaalreaalsusprillide abil. «Kui on mingi probleem, mida me ise ei suuda lahendada, siis on nende abil võimalik ühendust võtta Swisslogi tehnikuga, kes vajadusel juhendab,» rääkis Reinson.