Põgenikekeskus Tallinnas jättis inimesed ukse taha

Ilmselt on nüüd ka töötajad väsinud ning nüüd jäävad seetõttu paljud põgenikud ilma abita, mida neil hädasti vaja oleks.

21. märtsist registreeritakse Eestisse saabuvad põgenikud esmalt Pärnus asuvas vastuvõtukeskuses ning Tallinna põgenikekeskus peaks jagama infot selle kohta, kuidas saada erinevaid linna pakutavaid teenuseid ja nõustamist. Arusaadavalt on inimesed saabudes segaduses ning ei tea, mida nad peaksid edasi tegema.

Niine keskus peaks põgenikke suunama toiduabisse, andma nõu hariduse alal, pakkuma töötukassa nõustamist, vajadusel esmast registreerimist ning määrama toimetulekutoetuse. Paraku ei pruugi sealt vajalikku saada. Muldma kirjeldas, kuidas tema tuttaval pandi põgenikekeskuse uks nina ees ilma ühegi selgituseta kinni. «Ta siis nuttis seal mõnda aega ja lahkus,» rääkis Muldma.

Keskuse infotelefonilt kinnitati, et kui inimesi saab korraga liiga palju, siis pannaksegi põgenikekeskuse uks kinni ning rohkem kedagi sisse ei lasta. Kes pärast seda tuleb, peab tõtt vaatama suletud uksega ning teadmatusega, millal võiks tagasi tulla. Ka keskusesse helistades kinnitati sealt, et asjad muutuvad inutitega ning mingit kellaaega, millal kindlalt jutule saab, ei ole. See on Muldma kogemuste kohaselt puhas õnneasi, kes saab jutule ja kes mitte. Ometi on põgenikekeskuse uksel silt, et keskus avatakse hommikul kell 8 ning sulgeb uksed alles kell 17.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti uussisserändajate kohanemise toetamise osakonna juhataja Kaisa Üprus-Tali sõnul võib tõesti juhtuda, et kõik ametnikud on hõivatud. «Välisuksel on meil kogu päeva vältel kaks spetsialisti, kes inimestele järjekorranumbreid jagavad ja vastavalt nende kirjeldatud murele õigesse kohta suunavad ning reeglina pääseb nõustamistele tõrgeteta. Kui sotsiaalnõustamise ja toimetuleku toetustega tegelevate inimeste juurde on tekkinud väga suur järjekord, siis maksimaalselt paari tunni jooksul me sellesse järjekorda inimesi juurde võtta ei saa,» selgitas ta.

See on aga Üprus-Tali sõnul pigem erand kui reegel. «Kindlasti ei ole meil tekkinud olukorda, kus uks on lukus ja saabunud inimesega ei räägita ning olukorda talle ei selgitata.»

Nõustamistelefonilt ei saanud ka vastuseid

Need, kes kohale tulla ei saa, peaksid saama vajadusel nõustamist ja abi ka telefoni teel. Muldma otsustas siis koos oma tuttavaga sinna helistada.

«Vastu võttis teenindaja, kes oli nõnda pahur, nagu oleksin ta keset ööd üles ajanud. Arusaadav, nad ju ka väsinud,» tõdes Muldma. Telefonis küsis ta samu asju, mida ukrainlased teada tahaksid. Kus taotleda toimetulekutoetust kui suur see on? Kus taotleda õppetoetust ja toiduabi? Kuidas otsida üüripinda ja kuidas seda toetatakse? Kuidas saada lapsele kooli- ja lasteaiakoht? «Nõustaja soovitas lugeda infolehti ja ametlikke lehekülgi,» kirjeldas Muldma nördinult olukorda.