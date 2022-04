Eesti poed on tänini Venemaal toodetud kaupa täis

Tarbijaportaal palus inimestel teada anda, millistest kauplustest on nad leidnud kõige rohkem Venemaalt pärit tooteid.

Palju vihjed tuli Tallinnas Akadeemia teel asuva Tipi poe kohta. Kui paljudes toidupoodides on saada Borjomi vesi, mille puhul annab vaielda, kas tegemist on Venemaa või Gruusia tootega, siis Tipi poes ei ole isegi üritatud muljet jätta, et Venemaaga äri ei aeta. Seal on müügil Venemaalt pärit beebitoidud, mahlad, maitseained, õlu ja köögiviljakonservid. Venemaalt oli pärit vähemalt veerand kogu toidukraamist, mida poes pakutakse.

Tipi pood Foto: Erakogu

Kui veel märtsis oli usutav jutt, et müüakse maha seda kaupa, mis juba niikuinii laos oli, siis nüüd on seda üha keerulisem uskuda.

Mõni vihje tuli ka kodutarbeid müüva Magaziini kohta, kuid sealt ei õnnestunud paari põgusa tiiruga ühtegi Venemaal pärit vidinat leida. Samas olid seal müügil Valgevenest pärit odekolonnid, mille pudelitele oli hoiatavalt peale kirjutatud, et kauba seespidine kasutamine võib olla tervisele ohtlik.

Magaziin kauplus Foto: Erakogu

Kõikvõimalikku Venemaal toodetud toidukraami müüb ka A1000 market – seal leidub Venemaa kaupadest kõike, kiirnuudlitest viinani.

Venemaa tooteid A1000 kaupluses Foto: Erakogu

Venemaalt pärit kiirnuudlid A1000 kaupluses Foto: Erakogu

Venemaa viina müüb oma veebipoes ka MV Eesti, Amber Distribution ning Araxese kauplused veebis ja kõikjal mujal. Venemaal toodetud õlut müüb endiselt ka Sinu pood.

Juba 8. aprillist on keelatud paljude kaupade import Venemaalt, samuti sellise kauba liikumisega seotud teenuste osutamine ja rahastus. Kõnealuse kauba nimekirja kuuluvad muu hulgas koorikloomad, kalamari, alkohol ja palju muud. Kui Venemaalt pärit kiirnuudlite ja tomatikonservide müügi võiks kauplused lõpetada eetilistel kaalutlustel, siis alkoholivarude täiendamine on suisa keelatud.

Vene viina müük Foto: Kuvatõmmis

Lugejatelt tuli ka vihje selle kohta, et Rimis on endiselt müügil Venemaal toodetud Huggiesi mähkmeid. Magistrali keskuse Rimis ringi vaadates ajakirjanikul neid leida ei õnnestunud.

Mähkmed Rimis Foto: Erakogu

Mähkmed Rimis Foto: Erakogu

Venemaalt päri kraami oli aga müügil pea igas teises Magistrali keskuse poes.

Kontoritarvete kaupluses Charlot müüakse Venemaalt pärit guašše, akvarelle, värvipabereid, plastiliini. Sellele viitavad nii tootekoodid kui ka etiketid. Mõnede värvipliiatsitega olid lood aga eriti põnevad. Nimelt oli neil peal küll Venemaa tootekood (ehk numbrid algusega 460–469), kuid pakendile oli märgitud, et kaup on valmistatud Hiinas.

Samasugune veidrus oli ka jalanõudega kaupluses Salamander. Pakendil on kirjas, et need on tehtud Hiinas, tootekood viitab aga Venemaale. Lugejate kinnitusel müüakse Venemaalt pärit guaššvärve ka Lagedi Coopi ja Tondi Selveris.

Venemaa kosmeetikat müüakse endiselt väga palju

Vitateka tervisepood Magistralis müüs peaasjalikult Venemaal toodetud kraami. Sama võib öelda ka L Cosmeticsi poe kohta, kus uudishimulikul ajakirjanikul paluti pilti mitte teha.

Venemaa kosmeetikatooted Magistrali keskuses Foto: Erakogu

Venemaalt pärit kosmeetikatooted Magistrali keskuses Foto: Erakogu

Venemaal pärit ilutooteid müüvad ka Rosalindi kauplused Sikupilli keskuses, Mustika keskuses ja veebis.

Venemaa tooted Prokosmeetika poes Foto: Kuvatõmmis

Aknad Valgevenest

Valgevene tooteid müüb edasi ka Arutech. Puidust aknaraamid valmisid seni Valgevenes ja Poolas. Arutech Parimad Aknad OÜ esindaja Svetlana Arutjunjan kinnitas, et edaspidi tellitakse neid ainult Poolast.

Borjomi vesi Coopis Foto: Erakogu

Lugejatelt tuli palju vihjeid ka selle kohta, et Grossi poes, Olerexis, Selveris ja Coopi ketis müüakse edasi Borjomi vett. Ametlikult on tegemist Gruusia tootega ning sellele vihjab ka vee tootekood, mis algab numbritega 486. Borjomi vett ammutatakse tõepoolest Gruusiast. Kuid vee tootja emafirma on venelaste Alfa Group ning kasum vee müügist läheb Venemaale.

Borjomi vesi Olerexis Foto: Erakogu

Keerulised on lood ka Vikstali krõbinate, kreekerite ja vahvlitega. Neid tehakse nii Venemaal kui ka Ukrainas. Ukrainlasi peaks toetama, Venemaad mitte. Kui asjaga väga täpseks minna, siis võib taas vaadata tootekoodi. Ukrainas toodetud kauba kood peaks algama numbritega 482.