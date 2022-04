Teenindajad oma elust: sõimatakse üha vähem ja tippi saab rohkem

Norstat uuringu kohaselt tunneb pea veerand teenindajatest, et nende töö ei ole ühiskonnas kuigi hinnas. Peamised raskused on klienditeenindajate sõnul pingelised teenindusolukorrad ning üleolevad kliendid. Ühtekokku sai oma arvamust avaldada 300 teenindajat kaubandusest, majutusest, toitlustus, meelelahutus-, side- ja kultuurivaldkonnast.

Koroonapandeemia ei ole seisu kuidagi parandanud. Pooled teenindajad tundsid, et suhtumine on läinud halvemaks ja olukorrad pinevamaks. «Mõnede klientide meelest on maskikohustus müüja väljamõeldis,» kirjeldas üks vastanu.

Helena Viiroja, kes on ametinimetuse pooles Tele2 klienditeenindusguru, jagas uuringu teemal ka omi mõtteid. «Kui klient siseneb, siis ta peab tundma, et ta on oodatud. Aga nüüd, kui mask on eest ja teenindaja peab veel küsima tõendit, siis on esimene suhtlus juba negatiivne,» selgitas Viiroja. Naeratust pole näha ja klient tunneb kohe alguses, et on midagi valesti teinud.

Tuleb välja, et 13 protsenti teenindajatest arvas samas, et pandeemia ajal on töö läinud lihtsamaks ja meeldivamaks. Viiroja sõnul on üheks põhjuseks see, et inimesi liikus vähem ning teenindajal oli iga inimese jaoks rohkem aega. Kui kiirustama ei pea, on suhtlemine mõlema poole jaoks mõnusam.

Veerand teenindajais tõi uuringus välja, et kliendid on muutunud sõbralikumaks ja mõistvamaks. «Austus on pidevalt kasvamas teenindajate suunas. Tippi on rohkem ja sõimatakse aina vähem. Tuntakse kaasa ja vahel aidatakse raskes olukorras,» kirjeldas üks. «Üldiselt on inimesed haritud ja ei arva, et saia hinda tõstab saiamüüja,» kirjeldas teine.

Palk jätab soovida

Ameti suur kitsaskoht on teenindajate sõnul ka kehv palk. Uuringust selgub, et teenindajate endi hinnangul palgatakse inimesi kohatäiteks, sest palk ei motiveeri kuidagi pingutama.

Ettevõtte peab Viiroja sõnul selleks, et teenindajad ennast väärtuslikumana tunneksid, muidugi maksma ka paremat palka. Ükskõik kui palju sa inimest muul viisil tunnustad, kui äraelamiseks raha napib, siis ei saa ka teenindaja kuidagi sõbralik ja rõõmsameelne olla.

Samas tuleb tema sõnul inimest vaadata tervikuna ning toetada ka muus. «Klienditeenindus algab kodust. Kuidas sa sööd, magad, millised on su suhted?» selgitas Viiroja. Läbini õnnetu ja muserdunud inimene ei saa kuidagi ka teiste tuju tõsta. «Inimesed puutuvad teenindajatega kokku iga päev. Käin poes, bensiinijaamas ja need inimesed kellega ma kokku puutun on kas tujutõstjad või tuju langetajad. Oluline on, et peame panustama teenindajatesse ja nende arenguga tegelema,» selgitas ta. Ka teenindajatele on tarvis arenguprogramme ja näiteks koolitusi selle kohta, kuidas igas olukorras rahulikuks jääda.

Juht on ka klienditeenindaja

«Minu ema on maailma kõige parem teenindaja. Olen kasvanud parima teenindaja keskkonnas. Kui meile tulid külalised, siis pidime panema ennast ilusti riidesse ja vennaga ukse kõrval seisma ja külalisi vastu võtma. Ema on mulle alati rääkinud, et kui keegi tuleb külla, siis peab ta tundma, et ta on oodatud,» kirjeldas Viiroja kodus õpitut

Sama on ka teenindajatega ettevõttes, nad peavad tundma et nad on oodatud. Kui töötaja peab oma lõunat sööma kasti otsas hämaras tagaruumis, siis sellist tunnet ei teki. Viiroja sõnul on ka teenindajale vaja kena tagaruumi ja kohta, kus näiteks jalgu trampida, kui on tarvis ennast välja elada.