Rendiautod on muutunud Euroopas järsult väga kalliks

Näiteks Hispaanias maksab auto rentimine praegu keskmiselt üle 61 euro, olles varasemalt maksnud umbes 24 eurot päevas, selgub võrdlusportaali billiger-mietwagen.de hinnangust. Võrreldes 2021. aasta lihavõtetega, mil turism paljudes kohtades seiskus, on hinnatõus mõnel juhul veelgi äärmuslikum. Portugalis nõutakse nüüd rendiautode eest 158 protsenti rohkem ja Horvaatias isegi 180 protsenti.

Põhjuseks on rendiautode struktuurne puudus: pandeemia alguses pidid rendifirmad müüma massiliselt sõidukeid, mida nad enam välja rentida ei saanud. Nüüd on nõudlus hüppeliselt kasvanud, kuid rendifirmad ei saa hankida piisaval hulgal uusi autosid, sest tootjatel on puudus pooljuhtidest ja muudest komponentidest. Tõenäoliselt jätkub valus hinnatõus ka suvepuhkuste ajal.