L'Occitane jätkab tegevust Venemaal

«Me ei saa tagada, et meile 700 töötajat Venemaal ei lange kättemaksu ohvriks, kui me oma tegevuse Venemaal lõpetame. Oleme eriti mures nende töötajate pärast, kellel on Ukrainas sugulasi või kes on Ukrainast pärit,» vahendab BBC kosmeetikabärndi L'Occitane esindaja sõnu.