Euroopa Komisjon plaanib keelata kliimat kütvad õhksoojuspumbad

Küttepuud, elekter ja keskkütte on üha kallimad ning seega on õhksoojuspumbad igal aastal järjest populaarsemad, kirjutab Iltalehti.

Euroopa Komisjon on teinud aga ettepaneku, et fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamist piirata, et nii võidelda kliima soojenemisega. Plaanis on keelata õhksoojuspumpade müük, milles kasutatavate külmaainete globaalse soojenemise potentsiaal, (ingl Global Warming Potential)ehk GWP on suurem kui 750.

Soome soojuspumbaühingu Sulpu andmetel on Soomes kasutusel üle miljoni õhksoojuspumba. Sulpu juhi Jussi Hirvoneni sõnul on taoline ettepanek küll löök kogu sektorile, aga see ei tulnud üllatusena.