61 protsenti veebipoodidest eksib toidualase teabe esitamisel

Toidu e-kaubandusest tuleb Põllumajandus- ja toiduametit teavitada. Amet teostab järelevalvet teavitanud ettevõtetele riskipõhise sagedusega. Tarbijal on võimalik Põllumajandus- ja toiduameti järelevalve infosüsteemist kontrollida, millised ettevõtted on ameti järelevalve all.

E-kaubandus on pidevas tõusujoones ja Eesti turule on uusi ettevõtteid lisandunud viimastel aastatel mitmesaja ringis. 2022. aasta alguse seisuga on Eestis 1167 toidu jaemüügiga tegelevat veebipoodi. E-kaubandusega on täpsemalt võimalik tutvuda ameti kodulehel.