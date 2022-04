Palmi all puhkamine on kallim kui mullu

Eesti inimesed plaanivad suviseid reise pea sama suure hooga kui enne pandeemia algust. «Jaanuaris ja veebruaris tehtud broneerimise mahud on jõudnud peaaegu pandeemia eelsele tasemele ning aprilli- ja maikuu lennud on täitunud kiiresti. Kokku teenindas Novaturas grupp jaanuaris-veebruaris Baltimaades ligi 22 200 klienti,» rääkis Novatoursi turundusjuht Olev Riisberg.

Ka Estraveli müügidirektor Kaire Saadi sõnul on klientide huvi reisimise vastu suur. «Inimesed on pandeemia tõttu vähem reisida saanud ja nüüd kui riigid järjest piiranguid leevendavad, otsitakse aktiivselt võimalusi reiside broneerimiseks.» Suurenenud nõudlus ja vähenenud pakkumine tähendavad loomulikult hinnatõusu. Ehk lennupiletid on praegu keskmiselt kallimad kui paar aastat tagasi. Eriti kui ost viimasele hetkele jätta.

Eelmise aasta lõpp ja selle aasta algus näitavad, et inimesed on hakanud uuesti puhkuseid planeerima varakult ja nõudlus viimase minuti reisidele on languses. Koroonaviirusest tingitud reisipiirangud mõjutavad aga endiselt inimeste reisieelistusi - valitakse pigem kallimaid puhkusepakette, soovitakse puhata pikemalt ning otsitakse võimalusi sihtkohtadest ka kaugtöö tegemiseks.

Sõja tõttu on broneeringuid samas jäänud vähemaks

Samas, Venemaa sõjategevuse tõttu Ukrainas on viimaste nädalate uute broneeringute arv vähenenud ligi poole võrra. Riisbergi sõnul aga suurt ostuhuvi langust ega tühistamisi ei ole. Võrreldes Läti ja Leedu sõsar firmadega vähenes Eesti Novatoursi müük kõige vähem. «Eestlased planeerivad oma reise võrreldes lõunanaabritega aktiivsemalt ja reageerivad toimuvale veidi rahulikumalt.»

Kuna Venemaalt pärit turiste enam paljudesse paikadesse ei oodata, võiks ju loota, et hinnad on selle võrra soodsamad. Paraku nii see ei ole. Reisikorraldajatel on välispartneritega pikaajalised lepingud ning hotellide ja teenuste hinnad fikseeritud juba enne müügi algust. «Venemaa turist on küll oluline, kuid nad on aastatagustest kogemustest, mil venemaalastel oli reisimine Egiptusesse keelatud, õppinud ja leidnud turiste juurde teistest maadest. Ka siis ei toimunud suurt hinnalangust,» tõdes Riisberg.

Nafta kallinemise tõttu on alates 2021. aasta novembrist lennukikütuse hinnad kogu maailmas olnud pidevas tõusutrendis ja teinud tänaseks läbi suure hüppe. Alates 2022. aasta algusest on lennukikütuse hind tõusnud veel ligi 60 protsenti. Kütuse hinnamuutused jätkuvad seni kuni ebakindlus turul on suur.

Eelmiste aastatega võrreldes on kasvanud huvi ka Eestisse reisimise vastu, kinnitab Saadi. Seni on broneeringuid olnud palju, kuid sõja tõttu ei maksa tema sõnul liiga lootusrikas olla.