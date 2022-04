Toidukorv on tublisti kallim kui kuu aega tagasi

Rõõm sellest jäi aga üürikeseks ning nüüd on hinnad taas tõusuteel. Toidukaupade hinnahüpe on olnud märgatav ka veebruariga võrreldes. Siis oleks pidanud kogu vaadeldava kauba eest välja käima 35 eurot ja 21 senti.

Kõige soodsamad olid toidukaubad seekord Prismas, järgnesid Maxima ja Lidl. Kogu toidukaup oli seekord kalleim Selveri e-poes, kus kogu ostukorvi eest oleks pidanud välja käima enam kui 50 eurot. Hinnakääride põhjuseks on see, et Selveris pole soodsat tatart ning eriti hea hinnaga jahvatatud kohvi. Lidlis saab poolekilose kohvipaki kätte vähem kui euroga, Selveris maksis soodsaim jahvatatud kohv pea 4 eurot.