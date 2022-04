Swedbank muudab juunist alates hinnakirja

Neile klientidele, kes ei ole valinud paketti, kus panga ülekanded on tasuta, muutub raha kandmine tublisti kallimaks. Igasugune rahaülekanne hakkab sellisel juhul alates juunist maksma 5 eurot.

Samas saab edaspidi oma kaardile iga kuu vähem raha laadida. Seni sai oma kaardile maksta sularaha kuni 7 500 eurot kuus, siis juunist on see summa 6 000 eurot. See piirang kehtib inimese ja mitte kaardi kohta.