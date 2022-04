Tallinna lennujaamast saab suvel lennata 36 sihtkohta

Tallinna lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul lähevad nii lennujaam kui ka lennufirmad suvele vastu optimistlikult. «Kui veel eelmisel aastal nägime suurt koroonapiirangute mõju, siis 2022. aasta suvine lennuplaan on kindel märk sellest, et lennundus on taastumas, inimestel suur soov taas reisida ning lennufirmadel huvi pakkuda uusi ja huvitavaid sihtkohti,» märkis ta.

Pärgmäe tõi välja, et mitme lennufirma kinnitusel töötavad Tallinna liinid edukamalt kui nende liinivõrgustiku keskmised. Tema sõnul on näha ka reisijate kindlustunde taastumist.

«Inimesed on taas lennureisid leidnud ning varasem käitumismuster on taastumas. Kui eelmisel aastal nägime, et reisi planeerimise periood oli vaid 2–3 nädalat ette, siis nüüd on see juba keskmiselt 4–8 nädalat,» rääkis Pärgmäe.