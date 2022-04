Kuidas sõita nii, et kütus raisku ei läheks?

Kõik algab auto tehnilisest seisukorrast – selleks, et sõiduk saaks töötada vastavalt võimetele, peab see olema regulaarselt hooldatud. «Probleemne sõiduk võib olla ebaefektiivne ja ohtlik nii juhile kui kaasliiklejatele ning remondivajaduse eiramine viib üldjuhul kulukate tagajärgedeni,» märkis Gjensidige kindlustuse osakonnajuht Maarika Mürk.

Auto ökonoomsus sõltub ka jõuallika efektiivsusest – kui suurt osa kütusest saadavast energiast saab kasutada efektiivselt ära autoga liikumiseks. Huvitav fakt on, et suurem osa energiast läheb siiski raisku. Tavapäraselt on diiselmootori tõhusus umbes 30 protsenti ja bensiinimootoril vaid 20 protsenti. Hübriidajamiga sõidukite puhul jääb kasutegur 40 protsendi kanti.