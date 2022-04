Ukraina sõda on jõudnud ka meie küberruumi

Ukraina sõda ei ole jätnud puutumata ka küberruumi, kus viimaste nädalate jooksul on küberrünnakute arv oluliselt suurenenud ning inimesteni jõuab massiliselt pahavara levitavaid e-kirju.

Riigi Infosüsteemide Amet (RIA) on olnud juba nädalaid tõstetud valmisolekus ning suunanud lisajõudu ettevõtete ja asutuste turvanõrkuste avastamisele. Erakorraliselt kogunes Eesti küberjulgeoleku nõukogu. Olukord pole veel küll nii hull, et internetti pelgama peaks, kuid nii nagu reaalses maailmas, on ka küberruumis vajalik rahu normaalseks ja jätkusuutlikuks edasiseks arenguks.

Igaühe vastutus

Statistikaameti andmetel omab kodust internetiühendust 90 protsenti Eesti leibkondadest, mis tähendab, et valdav osa meie elanikkonnast on mõjutatud ka küberruumis toimuvast.

Mõistagi liigutuvad need inimesed väga erinevatesse kategooriatesse, millest sõltub otseselt ka tegutsemisjuhis. Skaala ühes servas on nutitelefon, mis kasutuses kogu elu korraldamiseks, pangakaardist kodu küttesüsteemi äpini ning teises servas arvuti, mis lülitatakse sisse vaid elektriarve maksmiseks või lastelaste uute fotode vaatamiseks. Targasti käituma peab aga igal juhul, mistõttu tasub põhilised ohukohad üle korrata.

Vaevalt, et kellelegi on võõrad artiklid nendest õnnetutest kaasmaalastest, kes on sattunud internetipettuse ohvriks ning lisaks oma varast ilma jäämisele peavad veel aastaid ka võlgu maksma.

Olgu see ootamatult lõkkele löönud virtuaalarmastus salapärase tundmatuga või erakordset tulusust pakkuv investeerimisvõimalus – igal juhul kehtib reegel, et kui asi tundub olevat liiga hea, et tõsi olla, siis seda ta ka pole.

Eriti oluline on mõista, et küberpetiste haare on lai ning viletsas õigekirjas saadavad vastused tähendavad tihti teises maailma otsas asuvat kelmi, kes tõlkeprogrammide abil oma tegusid sooritab. Korrakaitsjate käed jäävad sellistel puhkudel lühikeseks ning internetiavarustes väljapetetud raha tagasisaamise lootus on nullilähedane.

Inimese isiklik arvuti võib teenida kellegi pahatahtlikke huve ka täiesti varjatult ehk mingi programmijupp toimetab omasoodu. Enamasti saadakse selline pahavara enda arvutisse avades tundmatuid e-kirju või külastades veebilehti, mis tungivalt pakuvad kõiksugu «kasulikke» programme kohe ja tasuta alla laadimiseks. Eriti halb on asi siis kui pahavara asub aktiivselt tegutsema ning krüpteerib arvutis olevad andmed lunaraha väljapressimise eesmärgil. Tasub meeles pidada, et sellised lunaraha tasumised lõppevad tihti kaotatud raha ja jätkuvalt kättesaamatute andmetega arvutis.

Sellistesse olukordadesse mitte sattumiseks on esmajoones vajalik suhtuda arvutis tegutsemisse eluterve skepsisega ning jätta klikkimata kahtlastel kirjadel ja pakkumistel. Vähem oskuslikel arvutikasutajatel tasub kahtluste ja kõhkluste korral abi paluda usaldusväärse lähedase või sõbra käest. Loomulikult on võimalus pöörduda ka oma internetiteenuse pakkuja poole.

Turvariskid ettevõtluses