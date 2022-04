Vedel kuld: kas päevalilleõli on muutumas Lätis rikaste tooteks?

Rus.LSMi andmetel maksab Poolas toodetud päevalilleõli kaheliitrine pudel Maxima kauplustes praegu 13,69 eurot, samas kui Ungaris toodetud päevalilleõli maksab 7,09 eurot. Samas ei ole oliiviõli hind nii palju tõusnud.

«Näeme, et viimase kuue kuu jooksul on ostjate seas olnud suur nõudlus oliiviõli järele, mille müük on rohkem kui kolmekordistunud. Kuid nõudlus päevalilleõli järele on langenud rohkem kui poole võrra. Kuigi sõda Ukrainas võib ajutiselt põhjustada probleeme päevalilleõli kättesaadavusega, on praegustes kauplustes üldiselt piisavad mahud ja me ei prognoosi puudujääke,» ütles Maxima Läti esindaja Laura Bagata.

Jaemüügiketi esindajad nimetavad erinevate toodete, sealhulgas nafta hinna tõusu põhjustena sõda Ukrainas, koroonapandeemiat, samuti tooraine, gaasi, elektri ja muude ressursside kallinemist.

«Hoolimata sellest, et oleme saanud paljudelt piimatooteid tarnivatelt partneritelt teateid hinnatõusu kohta, jätkame tööd, et tagada madalad hinnad,» ütles Laura Bagata.

Rimi Läti kauplustes ei ole päevalilleõli hinnad nii järsult tõusnud. Rus.LSM-i tähelepanekute kohaselt maksis neljapäeval liiter Poolas toodetud õli 3,99 eurot. Ukraina päritolu päevalilleõli maksis sama palju, samas kui oma kaubamärgiga õli oli euro võrra odavam. Keti esindajad ütlevad siiski, et selle toote hind tõuseb riigis ja ka muud liiki toiduõlid, näiteks rapsiõli, muutuvad kallimaks.

«Ameerika Ühendriigid kui peamine turuosaline on hiljuti hakanud kasutama rapsiõli oma biodiisli lisandites, mis tähendab suuremat nõudlust ja kõrgemaid hindu maailmaturul. Tänane maailmamajandus on tihedalt seotud, nii et see kõik kajastub ka Läti turul ja hindades,» ütles Rimi Läti esindaja Milāns Blums.

Lidli jaekettil ei ole seevastu suurt päevalilleõli valikut, sest ta müüb vaid ühte tüüpi õli, mis on toodetud Ungaris. Päevalilleõli maksab 1,99 eurot liitri kohta, kuid tõenäoliselt tõuseb hind varsti.

«Päevalilleõli on osutunud üheks neist toodetest, mille nõudlus on pärast Ukraina sõja algust märkimisväärselt kasvanud. Hind muutub iga nädal sõltuvalt nõudlusest, sõltuvalt sellest, mis toimub turul, ja ka välistest teguritest. Me oleme pannud piirangud sellele, mitu liitrit õli võib inimene korraga osta. Me näeme, et toimub intensiivne ostuprotsess ja panime piirangu 3 liitrile õlile inimese kohta, et igaüks saaks pärast tööd osta pudeli toiduõli,» ütles Dana Hasana Lidlist.

Samal ajal on ka muud tooted, eelkõige jahu, Lätis kallinenud. Näiteks kaks kilogrammi Herkulessi nisujahu maksab praegu Maximas 2,96 eurot, Rimis aga isegi rohkem ehk 3,55 eurot.

Foto: TVNET

Foto: TVNET

Läti elanikud olid mures ka muude toodete, näiteks broilerifilee hinnatõusu pärast. Lugejad jagasid pilti hinnasildist, mille kohaselt on kilohind Maximas 8,73 eurot.