ÜLESKUTSE ⟩ Anna teada Venemaa toodetest

Nüüdseks on sõda kestnud juba 44 päeva ning varasemad kaubad peaksid olema müüdud. Kas aga kaupmehed oma sõna peavad või on kasum siiski olulisem?

Silmas tuleb pidada, et oluline on just tootjamaa, sest kirillitsas tekst võib olla ka Ukrainas toodetud kaupadel. Samuti saab tootjamaad tuvastada kaubakoodi alusel. Venemaa kolm esimest numbrit on 460-469 ning Valgevenel 481.