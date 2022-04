Salmonellakahtlusega Kinderi üllatusmunad kaovad müügilettidelt

Saastumisega seostatakse Kinderi üllatusmune, šokolaadikompvekke ja üllatusmunade kolmeseid pakke. Haigusjuhtumitest on teatatud mitmes Euroopa riigis: Saksamaal, Iirimaal, Norras, Hollandis, Luksemburgis, Suurbritannias, Rootsis ja Prantsusmaal.

Põllumajandus- ja toiduameti peaspetsialist Triinu Allika sõnul on hetkel teada, et kõnelaused toodete partiid on Eestis jõudnud müügile AS Prisma Peremarket kauplustesse, kes kõrvaldas vastavad partiid müügilt ja algatas ka nende tagasikutsumise tarbijalt. «Amet jätkuvalt kogub informatsiooni tagasi kutsumisele kuuluvate toodete kohta. Kõik Eesti teadaolevad maaletoojaid ja edasimüüjaid on juhtumist teavitatud. Juhul, kui veel tooted on jõudnud Eestisse teavitab amet sellest jooksvalt,» selgitas Allika.

«Juhul, kui selgub, et teatud toodete partiid on jõudnud Eestisse, siis tuleb need müügilt eemaldada. Maaletoojad ja kauplejad peavad tooted tagasi kutsuma ka tarbijatelt,» lisas Allika. Selleks, et info jõuaks võimalikult paljude tarbijateni, on oluline, et maaletoojad korraldaksid vajadusel teavituse tagasikutsutud toodetest ka üleriigilise meedia vahendusel.

Euroopa toiduohutusamet (EFSA) on koos Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskusega (ECDC) koostamas haiguspuhangu kiirhinnangut, eesmärgiks kaardistada hetkeolukord ja aidata riikidel ühiselt leida puhangu nakkusallikas ja see eemaldada.

Salmonelloos on nakkushaigus, mida põhjustab Salmonella bakter. Salmonellad on looduses laialt levinud mikroorganismid, mis esinevad loomade seedetraktis, aga ka linnumunades, toorpiimas ja mujal loomsetes ning mitteloomset päritolu toiduainetes. Salmonella on toidul märkamatu ega muuda toidu lõhna ja maitset. See on kõige sagedamini esinev bakteriaalne toidumürgitus. Salmonelloosi ennetamiseks tuleb täita isiku- ja toiduhügieeninõudeid.