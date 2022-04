Kaks aastat ootamist ja ka SEB kliendid saavad lõpuks mobiilimaksed

«Apple Pay on meie klientide üks oodatumaid digilahendusi. iPhone'i või Apple Watchiga maksmine on väga lihtne, mistõttu meil on väga hea meel lisada see lihtne, turvaline ja privaatne makseviis oma digilahenduste pakkumisse,» ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen tänases pressiteates.