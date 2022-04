Häälekas klient pääses Tele2 ootamatust nõudest

«Ostsin kõrvaklapid, olin esimesed kaks kuud rahul ka. Siis pidin esimese uue numbri võtma lisaks olemasolevale, mingit mõistlikku soodustust sellele enam ei antud, tavaline letihind. Okei, saan aru, klient neelas konksu, las nüüd lohiseb. Aga see, et kõik toimingud (äriklient) võtavad aega 3+ päeva, ei meeldinud väga,» kirjutas Volkov.

Tema mure selle pärast, et kohati pole levi, ei saanud ettevõtte poolt mõistvat tagasisidet.

Aasta ja 11 kuud hiljem alustas Volkov uut ringi, sest mobiilioperaatoreid peab teadupärast vahetama, et enda elu soodsamaks teha. Uusi pakkumisi vaadates otsustas ta Elisa kasuks, osaliselt ka seetõttu, et neil on levi seal, kus tarvis.