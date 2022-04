Tactical Foodpacki toidupakkide ootejärjekord on pea kümme nädalat

Tegemist on külmkuivatatud toidupakkidega, millele tuleb lisada sooja vett, et sellest saaks korralik soe toit. Samas võib toidupaki sisu krõbistada ka kuivalt. Külmkuivatatud toit säilib kuni 8 aastat ning nädala toiduvaru ühele inimesele maksab veidi üle 150 euro.

Kuna maailmas on olud keeruliseks muutunud, siis on ka huvi toidupakkide vastu hüppeliselt kasvanud. «Tõsi, ootejärjekord on pikk, kohati peab ootama pea kümme nädalat. Eks Ukraina sõda on mõjutanud kogu maailma,» kommenteeris Tactical Solutionsi turundusjuht Brigita Puustusmaa.

«Pakendamises teeme veel väga palju käsitööd ning nii tootmismahu kasvades takerdume ka inimeste leidmise probleemi. Õnneks on meiega juba liitunud mõned ukrainlased ning lisa on veel tulemas. Kuid eks kõik võtab aega,» tõdes turundusjuht.

Lisaks suurenenud tellimusmahtudele on ettevõte kogunud raha, et saata 50 000 kuni 100 000 toidupakki Ukrainasse. «Nende tootmisega püüame alustada nüüd aprillis, kuid kahjuks see tähendab ka teiste klientide tellimuste veelgi pikemaid tähtaegu. Lohutuseks võib öelda, et mõned tooted on siiski veel saadaval meie e-poes ning kindlasti tasub uurida ka meie edasimüüjate käest.»