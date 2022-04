Järjekord Tactical Foodpacki külmkuivatatud toidupakkidele on 10 nädalat

Tegemist on külmkuivatatud toidupakkidega, millele tuleks lisada sooja vett, et sellest saaks korralik soe toit. Samas võib toidupakkide sisu krõbistada ka kuivalt. Kuna olud maailmas on keerulised, on huvi toidupakkide vastu hüppeliselt kasvanud.

Külmkuivatatud toit säilib kuni 8 aastat ning nädala toiduvaru ühele inimesele maksab veidi üle 150 euro.

«Tõsi, hetkel on ootejärjekord pikk, kohati peab ootama pea 10 nädalat. Eks Ukraina sõda on mõjutanud kogu maailma. Esmalt tekkis ilmselt lihtsalt paanika ja inimesed hakkasid varuma ja mitte ainult eestlased. Enamik meie kliente on edasimüüjad üle kogu Euroopa ning ka nende klientide tellimused suurenesid järsult,» kommenteeris asja Tactical Solutions OÜ turundusjuht Brigita Puustusmaa.

Nii oligi ettevõttel ühtäkki justkui madalhooajal olukord, kus tellimusi oli tavapärasest 20 korda enam. «Esimestel nädalatel suutsime veel varudega hakkama saada, lisaks saatsime kiirkorras Ukrainasse 7000 toidupakki. Kuid kuna tellimuste maht ei vähenenud ning meie tootmisprotsess on pikaajaline, siis jäime defitsiiti,» tõdes Puustusmaa.

Nüüd püüab ettevõte tootmist kiirendada, kui samas tuleb silmitsi seista uute väljakutsetega, sest tooraine kättesaadavus kahaneb ja hinnad ainult tõusevad.

«Pakendamises teeme veel väga palju käsitööd ning nii takerdume tootmismahu suurenedes ka inimeste leidmise probleemiga. Õnneks on meiega juba liitunud mõned ukrainlased ning lisa veel tulemas. Kuid eks kõik võtab aega,» tõdes turundusjuht.

Ta lisas, et lisaks suurenenud tellimusmahtudele on ettevõte kogunud raha, et saata 50 000 - 100 000 toidupakki Ukrainasse. «Nende tootmisega püüame alustada nüüd aprillis, kuid kahjuks see tähendab ka klientide tellimuste veelgi pikemaid tähtaegu. Loodame lihtsalt inimeste mõistmisele ning lohutuseks võib öelda, et mõned tooted on siiski ka veel saadaval meie e-poes ning kindlasti tasub vaadata ka kõikide meie edasimüüjate juurest!»

Mõnede toodete tarneajad on ka lühemad. Kodulehelt tellides on ka toodete juures kirjas kui pikalt ühte või teist kaupa ootama peab. Jooke ja suupisteid on veel saada.

Kuidas Tactical Foodpack valmib?

Kogu valmistoit külmkuivatatakse ehk lihtsalt öeldes kõigepealt see külmutatakse väga kiiresti ning seejärel tõuseb temperatuur hästi aeglaselt. Selle pika protsessi käigus vaakumkambris eemaldatakse toidust kogu vesi Nüüd kui toidule uuesti vesi peale valada, võtab ta oma esialgse kuju ja vormi.