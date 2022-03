Estoveri Ukraina juust: kas heategu või küünilisuse tipp?

«Mul ei ole mitte midagi vimma Estoveri ega ühegi teise brändi vastu, aga kas tõesti kasutate sõda, miljonite inimeste kodude hävingut ning tuhandete inimeste surma enda toote reklaamimiseks ja kasumi teenimiseks?» kirjutas Luka.

Tema sõnul on raske uskuda, et selle juustu kasum ongi vaid 10 senti kilo kohta. Kui see aga nii on, siis peaks ettevõte seda paremini välja tooma. See tähendab, et kui ära müüa 10 000 poolekilost juustupakki, siis saab Ukrainale annetatud 500 eurot, mis on üsna napp summa.

«Sest kui reklaamitava toote müügist läheb kasvõi 1 sent ettevõtte kasumisse ja neid reklaame on oi-oi kui palju, siis on tegu ju 100 protsenti ebaeetilise turundusega, kus sõna otsese mõttes vere hinnaga proovib ettevõte raha teenida,» kirjutas Luka ja nimetas kogu asja rohepesule sarnaselt verepesuks.

Ettevõttelt saadud vastusest selgub, et Ukraina juustu puhul on tegemist kampaaniatootega, mida müüakse poekettidele toote omahinnaga ja mille müügilt Estover katab tootmiskulud ning kasumit ei teeni.