Saksamaa palub inimestel gaasi tarbimist piirata

Saksamaa majandusminister Robert Habeck sõnas, et hetkel on riigi gaasivarud olemas ning esialgsed sammud on mõeldud selleks, et gaasivarud liiga kiirelt otsa ei saaks. Samas püüavad nii Saksamaa kui Austria valmis olla selleks, et suhted Venemaaga jahenevad veelgi.