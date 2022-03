Toidutootjad: koroona oli praeguse kriisi kõrval nohu

See, et enam Venemaaga äri ajada ei saa, pole toidutootjate jaoks kuigi suur löök, sest seda pole teha saanud juba 2014. aastast. Paraku on tõsi see, et isegi juhul kui Venemaa või Valgevenega ei kauple, on need riigid paratamatult ühte või teistpidi ka meie elu-oluga seotud. «Me teame, et on miljon hammasratast ja 100 neist läheb katki, aga me ei tea, millised. Kindlasti on kellelgi meie tarneahelas mingisugune Valgevene masin, millel on vaja mingit imetabast varuosa. Aga milline see on ja kus see on – pole aimugi.» Näiteks sai sõja alguses otsa tehniline sool, mida kasutatakse vee puhastamiseks. Pärast kahte koroona-aastat on keeruline teha vahet sellel, mis on koroona mõju ja mis on sõja mõju kõiksugu tarneahelatele.