Ukraina klaastaara jõuab sõja kiuste Eestisse

Õllenaudi juhatuse liige Urmas Roots juhib tähelepanu sellele, et lisaks kaubamärgistatud lõpptoodetele, mida on lihtne eelistada või boikoteerida, kasutatakse Eesti ja Euroopa tööstustes ka hulgaliselt imporditud toormaterjale, mille päritolu jääb tavaliselt ettevõtete raamatupidamisprogrammidesse.

Ukrainas asuv tehas on seal juba üle sajandi klaastaarat tootnud, viimased seadmete ja tehnoloogia moderniseerimised viidi läbi vaid kuus aastat tagasi. Seega on tegemist tõeliselt kaasaegse klaasivabrikuga, millel on kõik vajalikud Euroopa Liidu vastavussertifikaadid. Õllenaudi pruulikojal on kavas jätkata Ukraina taara kasutamist.