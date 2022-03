Inkasso on üllatunud: neil ei olnudki õigust inimeselt raha küsida?

Inkasso ei suutnud aga tõestada, et neil on õigus seda summat sisse nõuda.

Komisjon otsustas, et isegi kui inimene oli auto valesti parkinud ning algne trahv oli õigustatud, peab inkasso ikkagi tõendama, et just neil on õigus seda trahvi sisse nõuda. Seda ei olnud aga Julianus Inkasso teinud.