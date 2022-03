Millised on parimad USBga päikesepatareid?

New York Timesi hinnangul on kõige parem päikesepatareiga laadija BigBlue 28W USB Solar Charger, sest see toodab kõigist testitud seadmetest rohkem energiat. Lisaks on sellel kolm USB laadijat. Paljud teised mudelid suutsid toota pea sama palju energiat, BigBlue oli lehe kinnitusel samas kergem ning nii on seda lihtsam kaasas kanda. Amazonis on see müügil 55 dollari või siis 49 euro eest.