Aprillist tuleb Elronis jalgrattale pilet osta

Reisijad soovivad rattakohta broneerida

Viiendik ratta ja rongi kombineerijatest kasutab jalgratast kodujaama sõiduks ning 15 protsenti rongijaamast sihtkohta sõiduks. Ligi kolmandik reisijatest ei ole valmis jalgratast raudteejaama jätma, tuues põhjuseks, et ratast on vaja ka sihtkohas liikumiseks.

Rattaparkla kuluks marjaks ära

Kõige olulisem ootus reisija jaoks, kes rongi ja rattaga liiklemist juba kombineerib, on võimalus rattapilet ette osta ning kodulehel näha infot vabade rattakohtade arvu kohta. «Arendus on töös ning kõigi eelduste kohaselt jõuab paari kuu jooksul broneerimisvõimalus tarbijateni. Kuna igas rongis on kümme rattakohta, siis neli nendest on peagi võimalik reisijapiletit ette ostes ka ratta transpordiks broneerida,» selgitas Kulderknup.