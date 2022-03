Põnev tarbijavaidlus: kuller unustas toidu maha, kui Bolt ei tahtnud raha tagastada

Ettevõtte seisukoht oli, et tellimuse ajas sassi kuller ja mitte ettevõte.

Bolt Food aga pakkus saamata jäänud toidu korvamiseks krediiti oma nutirakenduses. Tarbija, kes arvas et lähiajal rakendust ei kasuta, soovis ikkagi raha tagastamist. Õigluse jalule seadmiseks pöördust kõhutäieta jäänud inimene tarbijakaitse ja tehnilise järelvalveameti (TTJA) tarbijavaidluste komisjoni.

Bolt Foodi hinnangul on leping sõlmitud tarbija ja kulleri vahel ning ettevõte ei ole kuidagi taoliste tehingutega seotud. Nemad pakuvad vaid võimalust taolist lepingut sõlmida. Komisjoni hinnangul on aga Bolt Food ikkagi majanduslikult seotud toitu toova kulleriga, ning seega vastutab ta ka inimese ees, kes on toitu tellinud ning sellest siis ilma jäänud.