Mõni pank nõuab põgenikelt Eesti dokumente, teisele piisab Ukraina omadest

Coop Pangas piisab konto avamiseks sõjapõgenikel Ukraina passist või siis politsei ja piirivalveameti (PPA) välja antud elamisloakaardist või mõnest muust rahvusvaheliselt tunnustatud isikut tõendavast dokumendist. Konto ja selle avamine on tasuta.

«Kuna olukord muutub kiiresti, oleme praegu oma dokumentide korda ka üle vaatamas ja võimalik, et teeme siin lähiajal täpsustusi ja täiendusi,» märkis Coop Panga erakliendi igapäevapanganduse juht Teet Kerem. Konto avamiseks tuleb pöörduda lähimasse pangakontorisse. Konto avatakse 1–2 tööpäeva jooksul ning pangakaart väljastatakse nädal pärast konto avamist. «Ukrainlaste huvi meie vastu on üsna suur. Praeguseks oleme avanud konto sajakonnale sõjapõgenikule ja see tempo on viimastel päevadel jõudsalt kasvamas,» kinnitas Kerem.

SEBs on ajutise kaitse otsus soovituslik

Ka SEBS on konto avamine ning muud pangateenused põgenikele tasuta. Konto avamiseks on tarvis Ukrainas välja antud isikut tõendavat dokumenti. «Sealjuures soovitame kontot avama tulles võtta kaasa rahvusvahelised reisidokumendid ja ajutise kaitse positiivse otsuse, et saaksime protsessi kiirendada,» rääkis SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Üldjuhul peab külastama kontorit kaks korda, esimene kord konto avamise taotluse esitamiseks ning teine kord, kui pank on avalduse kinnitanud ja saab konto avada.

Märtsikuu jooksul on SEB Ukraina kodanikele avanud üle 400 konto. «Samas huvi SEBis konto avada on viimastel päevadel märkimisväärselt kasvanud, mistõttu võivad suuremates kontorites olla teenindamisel aeg-ajalt pikemad ooteajad,» lisas Leppänen.

LHVs on vaja kinnitust, et elamisloa taotlus on esitatud

Ukrainast saabunutel on LHVs pangakonto avamiseks tarvis isikut tõendavat dokumenti, Eesti isikukoodi ja elamisluba või PPA-tõendit selle taotlemise kohta. LHV lubab neil, kellele on antud juba Eesti isikukood, konto avada ka internetipangas ning kontorisse kohale minema ei pea. Ka LHVs on ukrainlastele viimastel nädalatel avatud ligi 400 pangakontot.

Swedbankis on tarvis Eestis väljastatud dokumente

Swedbankis on mitteresidentide kontode arv viimastel nädalatel kasvanud 7 korda. «Hetkel on peamiseks väljakutseks nende ukrainlaste abistamine, kellel praegu veel puudub isikut tõendav dokument, mida seadusest lähtudes on konto avamiseks vaja,» selgitas Swedbanki kontorivõrgu juht Brita Kuldkepp.