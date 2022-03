Kribukirja lugemata jätmine andis tarbijale õiguse odavamale elektrile

Tarbijale ootamatult oli tema elektriarve 2021. aasta oktoobri eest tublisti suurem, kui senine kokkulepe Alexela Energia Teenustega ette nägi. 6. septembril 2019. sõlmis ta ettevõttega tähtajatu lepingu, kus oli paika pandud, et Alexela müüb energiat päeval hinnaga hind 6,3 senti kWh ja öösel hinnaga 4,9 senti kWh ning sellele lisandub igakuine makse 1 eurot. Tänaseid börsihindu arvestades oli see kõik väga soodne.

2021. aasta juulikuu arve sabas oli ettevõte aga märkinud, et edaspidi on hind kallim ning 2021. aasta 1. oktoobrist on elektri päevane hind 11,9 senti kWh ja öine hind 8,20 senti kWh. Tarbija etteheide Alexelale oli, et teade hinnatõusust oli peenikeses kirjas arve lõpus ning pole mõistlik oodata, et inimene arve sabas olevat juttu märkab.

Hinnatõusust peab selgemalt teada andma

Sama meelt oli ka Tarbijavaidluste komisjon. Kui elektrimüüja on otsustanud, et hind tõuseb, siis peaks sellest inimest teavitama oluliselt selgemalt. Seepärast jäi Alexela Energia Teenustele kohustus arve ringi teha. Kuna inimene oli arve juba tasunud, tuleks seda arvestada ettemaksuks.

Komisjon leidis, et kuna inimesele pole tehtud selgelt mõistetavat ettepanekut uueks hinnaperioodiks, on tal õigus soodsamale elektrile kuni 2022. aasta septembri lõpuni.

Alexela juriidilise osakonna juhi Sandra Salumäe kinnitusel pole ettevõte veel otsustanud, kas otsust täita või mitte. Kuna inimest on muutusest teavitatud, olgu pealegi, et arve lõpus kirbukirjas, peaks see olema piisav. Teadete ja kirjade sisuga tutvumine on igaühe võimalus ja teata saatja ei saa kedagi selleks kohustada. Kui Alexela otsusega nõus ei ole peab ta selle ümberlükkamiseks minema maakohtusse.

Salumäe märkis, et ettevõttel on omapoolse vastuse koostamiseks aega 1. aprillini, siis enne seda tähtaega ei ole võimalik otsust üksikasjalikult kommenteerida. «Peaasjalikult olid antud kaasuse puhul osapooltel erinevad seisukohad arvel kajastuva teabe nähtavuse osas, mida tuleb hinnata konkreetse juhtumi üksikasjadest lähtuvalt.»

Energiamüüjad soovivad hinda pikaks ajaks fikseerida

Alexela oli ettevõtte kinnitusel sõlminud kliendiga tähtajatu elektrilepingu fikseeritud hinnaga. Ostja jaoks on hinna fikseerimine hea võimalus ennast ootamatute hinnakõikumiste eest kaitsta. Ka energiamüüjad tahavad et kliendid nendega pikema aja jooksul seotud oleksid.

Teadupärast on täna inimesel õigus fikseeritud hinnaga leping lõpetada, kui mõni soodsam võimalus tekib ning energia müüjatele on see pikalt pinnuks silmas olnud.

Energiakontserni Eesti Gaas hinnangul peaks seadust muutma nii, et fikseeritud hinnaga tähtaegne leping oleks nii elektri- kui ka gaasimüügi puhul tarbijale siduv kuni lepingu lõpuni.

«Praeguste volatiilsete hindade puhul saab energiamüüja pakkuda fikseeritud hinda vaid siis, kui ta on veendunud, et klient endale võetud kohustusi kokkulepitud tähtaja vältel ka täidab, või mittetäitmise korral korvab müüjale tekkinud kahju,» ütles Eesti Gaasi juhatuse esimees Ants Noot oma kirjas riigijuhtidele.