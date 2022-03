Hinnatõusust kirbukirjas teatanud Alexela peab jätkama kliendile odavama elektri pakkumist

6. septembril 2019. sõlmis ta ettevõttega tähtajatu lepingu, kus oli paika pandud, et Alexela müüb energiat päeval hinnaga hind 6,3 senti kWh ja öösel hinnaga 4,9 senti kWh ning sellele lisandub igakuine üheeurone makse. Tänaseid börsihindu arvestades oli see kõik väga soodne. 2021. aasta juulikuu arve sabas oli ettevõte aga märkinud, et edaspidi on hind kallim nin et 1. oktoobrist on elektri päevane hind 11,9 senti kWh ja öine 8,20 senti kWh.