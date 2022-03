Maxima: pool miljonit klientide boonusraha aegub juba sel nädalal

«Maxima kliendid kogusid eelmisel aastal ligi 4,3 miljonit eurot boonusraha. Kuigi viimase kuu aja jooksul on paljud eestimaalased oma kasutamata boonusraha Maximas ära kasutanud, on kümnendik sellest rahast veel alles,» rääkis Maxima Eesti müügiosakonna juht Marge Kikas.

Maxima kliendikaarti kasutades koguneb igalt ostult üks protsent boonusraha. Viimastel aastatel on see summa küündinud üle nelja miljoni euro aastas. Aktiivseid kaardiomanikke on ligi 380 000. Selle aasta esimese kolme kuuga on Maxima kliendid kogunud üle miljoni boonust.