PTA: veerand kauplustest hoiab lihatooteid valel temperatuuril

Põllumajandus- ja toiduamet ning TalTech korraldasid täna suuremate kaubanduskettidega ja liitudega ümarlaua, et arutada, mida teha, et jaekauplustes oleks temperatuurinõuded alati tagatud ning tarbijani jõuaks ohutu toit.

«Näen siin lahendusena kaupmeeste intensiivset teavitamist, sest toidu tervislik säilitamine on just nende kätes. Meie tootjad valmistavad suurepärase kvaliteediga toite, aga et see kvaliteet jõuaks ka tarbijate lauale, on vajalik jälgida säilitustemperatuuri ja aega,» märkis ta.