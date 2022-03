Liikluskindlustuses terendab hinnatõus

Sõidukite, nende varuosade ning remontimise hinnad on tõusnud. Samal ajal on vastu ootusi keskmine liikluskindlustusmakse viimastel aastatel hoopis langenud. Eesti Liikluskindlustusfondi andmetel on kohustusliku liikluskindlustuse makse olnud 2019. aastal 134 eurot, 2020. aastal 113 eurot ning 2021. aastal 102 eurot.

«Sõiduki väärtus on vaid üks komponent, mis kindlustusmakset kujundab. Oluline on ka sõiduki mark ja mudel, ehitusaasta, võimsus, kindlustuskaitse ulatus ning varasem kindlustus- ja kahjuajalugu. Kindlustusmakse kujunemise metoodika on kindlustusandjatel erinev,» selgitas asja PZU Kindlustuse müügidirektor Andres Hellerma.

Asi võib olla ka selles, et pandeemia tõttu on inimesed paar aastat rohkem kodus püsinud ja vähem näiteks autoga tööle, kooli või külla sõitnud. Kodus istudes liiklusõnnetusse ei satu. Swedbanki liiklus- ja kaskokindlustuse valdkonnajuht Eivo Kisand tõi nimelt välja, et liikluskindlustusmakset mõjutab ka kindlustusjuhtumite arv.

2019. aastal oli kindlustusjuhtumite arv 36 134, 2020. aastal oli kindlustusjuhtumite arv 29 746 ning eelmisel aastal 35 892. «Kui arvestada ka seda, et kahjusagedus on taastunud pandeemia eelsele tasemele ja enamgi, siis hinnamuudatusi välistada ei saa,» märkis Kisand.

If Kindlustuse liikluskindlustuse tootejuht Reet Veilberi sõnul mõjutavad kindlustuse hinda ka talvised teeolud. «Kui kaks aastat tagasi oli talv väga pehme ja jäiseid teeolusid väga vähe, juhtus ka vähem õnnetusi. Viimased kaks talve on aga olnud lumerohked ja teed on olnud väga libedad, mistõttu on esinenud enam õnnetusi.»

See, kui palju raha võib kindlustusel ühe või teise auto peale õnnetusjuhtumikorral kuluda sõltub ka varuosade ja remondi hinnast. Selle prognoosimine on Veilberi hinnangul väga väljakutseid pakkuv ülesanne.