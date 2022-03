Elisa asendas keelatud kanalid soome- ja ukrainakeelsete kanalitega

«Olen väga õnnelik, et kadusid kõik vene kanalid: neid ei vaadanud ma kunagi. Nüüd sooviksin täpselt teada, millega on vene kanalid asendatud ehk mille eest ma iga kuu maksan?» kirjutas lugeja.

Klient oli pahane ka selle peae, et edastus-ja kanalitasud on tõusnud. «Kanaleid on nüüd ju vähem, st et selle võrra peaks tasu vähenema, mitte tõusma!»