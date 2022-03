Müü oma auto maha ja saad selle eest rohkem raha, kui aastate eest maksid

Selleks, et asjas selgust saada sai tänaseid hindu auto24.ee lehel võrreldut paar aastat tagasi alla laetud hindadega. Kuna kahte täpselt samasugust autot on keeruline leida, siis tuli võrrelda igast mudelist kõige soodsamat sama vana sõidukit.

Kui auto sai ostetud paar aastat tagasi, siis on muidugi põhjust rõõmustada. Kui see täna maha müüa, siis pole auto väärtus selle aja jooksul langenud, pigem vastupidi. Parimal juhul on auto selle ajaga oma ülalpidamiskuludest suure portsu tagasi teeninud. Kui plaanid aga autot osta, siis võib asjade selline seis kurjaks teha.