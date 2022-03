Noored on rahaasjus targemad kui kunagi varem

Tuleb välja, et noored on rahatargemad kui kunagi varem, kirjutab Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Eesti noorte finantshuvid on selgelt pikaajalised ja tulevikku suunatud. Kui aasta eest saime rõõmustada noorte erakordselt suure investeerimishuvi ja -aktiivsuse üle, siis Swedbanki värske uuringu toel näeme, et tegu on olulise, pikemaajalise trendiga. Iga kolmas 18–30-aastane tegeleb investeerimisega.