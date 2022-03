Uued Lidli kauplused avatakse peatselt Jõhvis, Tallinnas ja Tartus

«Eestlased on meie esimesed kaheksa kauplust soojalt vastu võtnud, mis annab meile kindlustunde, et vajadus kvaliteetse ja soodsa toidu järele on suur. Uute kaupluste avamisega suurenevad Eesti klientide ostuvõimalused veelgi. Praeguses pidevalt muutuvas olukorras on ülioluline, et inimeste kulutused toidule ja esmatarbekaupadele oleksid kontrolli all,» ütles Lidl Eesti esindaja Katrin Seppel.