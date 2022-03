Akende pesemisega teenib korralikult

Kublu OÜ omanik Marek Kubi tõdes, et tavaliselt algab hooaeg märtsis ja lõpeb novembris. Miinuskraadidega üldiselt aknaid ei pesta, kuid jäätumisvastase pesuvedelikuga on seda siiski võimalik teha.

Kõige kiirem aeg on varakevadel. «Ärkavat loodust soovitakse ikka vaadata läbi puhaste akende. Taimede õitsemise ajal kipub õietolm ka klaaspindadele langema. Nii et paljud ootavad ära suve alguse ja soovivad aknaid siis pesta. Sügisel enne miinuskraade on ka palju tööd, sest talvele tahetakse vastu minna puhaste akendega,» märkis Kubi.

Kes viitsib, peseb aknaid ise, kes nii virk ei ole, tellib koju aknapesija. Aknapesu OÜ juhi Artjom Kirjuhhini sõnul sõltub hind töö mahust ja keerukusest. Näiteks eramaja aknapesu keskmine hind on temal 2 eurot ruutmeeter.

Kubi toob välja, et eramajadel jäävad hinnad vahemik 150-250 eurot juurde kõikide akende eest. Korterite aknad saab klaariks alates 80 eurost.

Kirjuhhini sõnul saab keskmiselt ühe akna koos aknaraami ja-lauaga puhtaks umbes 15 minutiga. Kersteni aknapesus toimetava Kersten Soldatovi sõnul kulub tal ühe keskmise korteri akende peale aega 2-3 tundi, enamasti selgub ajakulu kohapeal, kui mustad on aknad ning kuidas on võimalik neile ligi pääseda. Kubi sõnul võib tal ühes eramajas minna koguni 6 tundi.

Mõnikord on aknad aga tehtud nii, et need ei käi lahti. Siis tulevad appi redelid ja pikendused. «Raskesti ligipääsetavate akende jaoks kasutame kuni 13 meetri pikkuseid redeleid, tööstusliku alpinismi varustust, kuni 23 meetri pikkust teleskoopsüsteemi, erinevat tüüpi tõstukeid ja palju muid keerulisi professionaalseid seadmeid,» rääkis Kirjuhhin. Sellisel juhul on töö muidugi ka kallim.

Liiga palju pesuvahendit on kurjast

Kui inimesed ise oma aknaid pesevad, siis Soldatovi sõnul on suurim viga see, et pannakse liiga palju pesuvahendit. «See jätab akna peale kuivatamist triibuliseks ja lisaks jätab aknale kleepuva kihi, mis kogub veel rohkem mustust endasse, seetõttu on järgmist aknapesu juba palju keerulisem teostada,» rääkis Soldatov kelle sõnul on ammu möödas ka ajad, mil akende pesemiseks kasutati peamiselt seebivett ja ajalehepaberit. Kirjuhhin õpetas jälle, et klaasi ei tohiks hõõruda lapi või paberiga. Muidu, kui päike välja tuleb, on klaas hägune.

Kubi toob välja, et akende pesemine pärast ehitust on ka tähtis samm. Kui liiga hoogsalt akent ehitustolmust ja liivast puhtaks nühkida, võib pesemise asemel akna hoopis ära kriipida.

Kõige kohutavam on aknaid pesta pakaselise ilmaga tõstukil kõõludes

Mõnikord peab aknaid pestes korralikult turnima ja see kõik võib päris kõhe olla. «Ehk, kõige kohutavam asi, mida teha, on aknaid pesta talvel tugeva pakasega tõstukilt suurel kõrgusel pärast ehitamist,» meenutas Kirjuhhin, kes on töiselt aknaid pesnud 25 aastat.

Soldatovi hinnangul on aga sees turnimine veel keerulisem, kui tuleb pesta maast laeni aknaid. Samal ajal peab redelil ronima ja hoidma käes teleskoopvart. Üldiselt on tema hinnangul tegemist aga mõnusa ametiga, mille juurde tema jõudus pool kogemata. «Alustasin oma teekonda ühe aknapesu roobiga ja seegi oli laenatud, et naabri aknad puhtaks pesta. Mingi hetk sain aru, et kuna tutvusrindkonna aknad said kõik pestud ja suusõnalisel heakskiidul oli tugev võim, hakkasid kirjutama mulle nende naabrid, et sooviksid ka oma kodu aknad puhtaks saada ja nii kogu see asi alguse saigi. »