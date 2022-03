Lugeja küsib: miks annetab sokisahtel Ukraina lipuvärvides lipsult ainult ühe euro

Sokisahtel OÜ juhatuse liige Piret Ilver tõi välja, et tänaseks on lindi ja sokimüügist annetatud üle 10 000 euro. «Nii sõjapõgenikele, vabatahtlikele rindele, punasele ristile, Kiievi lastehaiglale,» selgitab ta.

«Kõike seda arvestades on kokkuvõttes nii, et iga lindi müügilt maksab Sokisahtel 4 senti peale,» tõi Ilver välja. «Lisaks lindi ja sokimüügi annetustele on Sokisahtel ka saatnud nii rindele kui sõjapõgenikele abi rahaliselt, sokkides, vajaminevates esemetes - nii kuidas on abivajajatel parem olnud.»

Sini-kollaste sokkide tegemine on üks osa tegevusest, Ilveri sõnul tuleb aga teemat igal viisil üleval hoida, sest ei saa olla ükskõikne, kui lapsed kaotavad sõjas oma kodusid. «Me ei saa sõjaga lihtsalt harjuda ja selle suhtes tuimaks muutuda. Ja see on ka põhjus, miks me Sokisahtlis muudkui teeme paelu, valmistame «Free Ukraine» sokke. Selleks, et hoida inimestel meeles, et ei tohi ega saa olla nende kuritegude vaikne pealtvaataja!»