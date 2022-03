Aiakaupade hinnavõrdlus: leidsime soodsaimad labidad ja rehad

Enne, kui labidas mulda lüüa või isegi enne labida ostmist, võiks aiapidaja Bauhausi aiandusmaailma juhataja Kersti Jõe sõnul endaga nõu pidada, mida on plaanis aias täpselt ette võtta.

Plaanimine teeb elu lihtsamaks

«Soovitan alustada mõistlikus mahus, et hiljem tööd üle pea ei kasvaks ja ettevõtmine rõõmu pakuks,» rääkis Jõe. Näiteks võiks alustada mõnest ürdipeenrast või dekoratiivpeenrast, kus maitsetaimed ja suvelilled on kokku sobitatud. Selleks võiks joonistada vaba käega plaani, kus on läbi mõeldud, mis sellel peenral võiks olla ja kuidas paigutada.

«Arvestama peaks taimede kõrguse ja tihedusega, kust poolt jäävad vaated. Hea, kui peenrasse sobitame erinevates värvides ja lehe struktuuriga taimi, siis jääb silmale ilus vaadata,» selgitas ta.

Mulda on vaja

Kui kohe aknalaual taimede kasvatamisega pihta hakata, on kindlasti vaja selleks mulda. Seda tasub poest osta, sest müüdavad substraadid on valmistatud spetsiaalselt aedniku ja taimede vajadusi arvestades. Paigas on PH , vajalikud toitained ja mulla struktuur, ei ole ka karta, et mõni umbrohi on ennast mullas sisse seadnud.

Kauplustes on müügil nii muru kui leherehad. Kui aed on pisike, siis või piisata ka mururehast. Kui maal kasvavad suured lehtpuud, siis tagasihoidlikust mururest ei pruugi Jõe kinnitusel piisata.

Kui miskit aknalauale panna, on vaja ka ettekasvatus kasti, toakasvuhoonet ja seemneid. Hea, kui ettekasvatusrestil on peale pandav läbipaistev kaas, mis hoiab seemnete idanemiseks vajaliku niisket ja sooja keskkonda. Hiljem, kui taimel 1-2 pärislehte tuleb see pikeerida suuremasse potti või nõusse.

«Märtsis ettekasvatamist vajavad seemned on basiilik, tüümian, petersell, pune, salvei ja salatid.

Lilledest võiks proovida aedastrit, aeddaaliat, lõvilõuga jne. Väga peenike seeme külva niiske substraadi peale ja suru kinni, katta kaane või kilega,» õpetas Jõe. «Kui tahtmist ja ruumi suuremate taimedega katsetada, siis aprillis võib juba külvata erinevaid kõrvitsa ja kabatšoki seemneid. Lilledest on toredad erineva kõrgusega päevalilled ja lilleherned.»

Varsti saab osta ka taimi

Kui aga ei ole aega mässata ettekasvatamisega, siis peatselt saabuvad müügile juba ette kasvatatud köögivilja noortaimed. Nendest on tema kinnitusel juba palju lihtsam omale meelepärane kombo valida. Juurde saab lisada tippsibulaid ja ettekasvatatud suvelilli.

Üks esimesi lilli, mis kevadel õues vastu peab on võõrasemad ehk aedkannikesed. Päevane temperatuur võiks ka nende istutamise ajal siiski jääda 10 soojakraadi ja öine mitte alla 0 kraadi.