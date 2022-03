Juunist jääb kauplustes allahindlusi ilmselt vähemaks

Märtsis võttis riigikogu vastu tarbijakaitse seaduse muudatused. Kaupmeestele teeb uue seaduse puhul kõige rohkem tuska rangemini paika pandud reeglid allahindlustele. Eesti kaupmeeste liidu tegevjuhi Nele Peli sõnul muutub allahindluste tegemine kaupmeeste jaoks keerulisemaks.

Eesmärk on, et samadele kaupadele ei tehtaks allahindlusi sagedamini kui korra kuus. Vastasel juhul muutub väga segaseks, milline on siis kauba tavahind ja milline soodushind.

Kui mõni kodumasin või mööblitükk on kuude ja aastate kaupa soodushinnaga müügis, siis võib tavahind olla üsna juhuslik ja eksitav number. Kui senini on tootel olnud fikseeritud tavahind, millest tehakse perioodiliselt allahindlusi, siis alates juunist 2022 hakkab tavahind tähendama viimase 30 päeva madalaimat hinda, millest siis võib omakorda veelgi allahindlusi teha.

Kui toode on vahepeal olnud alla hinnatud, muutub see allahindluse hind kuuks ajaks tavahinnaks.

Kaupmeestele pole selline muutus aga meeltmööda. «Kuna selline hindade üle pideva arvestuse pidamine on kallis ja keerukas, on oodata, et kaupmehed hakkavad riskide maandamiseks ja enda töökorralduse lihtsustamiseks tegema palju vähem allahindluskampaaniaid kui täna,» arvas Peli.

Elu muutub tema sõnul keerulisemaks just kauplustes, kus tooteid on tuhandete kaupa. «Hinnainfo avaldamisel tehtavaid vigu võib uue seaduse järgi sanktsioneerida alates juunist kümneid kordi kõrgemate trahvidega kui senini,» märkis Peli. Trahvid võivad olla nimelt koguni 40 000 eurot.

Kaupmeeste liit soovis, et paaripäevaste kampaaniate puhul, mis toimuvad maksimaalselt korra kuus, võiks toote tavahinnaks lugeda eelnenud 30 päeva puhul kehtivat tavahinda.