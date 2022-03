Kliente hanitavad kaupmehed võivad maikuust saada piraka trahvi

Tarbijate jaoks läheb üht-teist paremaks. Eksitavad allahindlused on peatselt tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) terava pilgu all, samuti muutuvad reeglid selle kohta, kes tohib tootearvustusi kirjutada ning miks e-poodides just need kaubad otsingus esimesena välja tulevad.

Peamiselt puudutavad muudatused e-poode, kuid mõned reeglid on nüüd rangemad ka tavakaupluste jaoks.

Kui varem võisid kaupmehed kauba vale mõõtmise või hinna vale arvutamise eest saada trahvi kuni 3 200 eurot siis nüüd koguni kuni 40 000 eurot. «Siiski täpsustame, et see, kui seadusega nähakse ette kõrgema trahvimäära võimalus, ei tähenda, et TTJA hakkaks kohe ettevõtjaid trahvima,» märkis TTJA ettevõtluse osakonna jurist Hellika Teder.

Eesmärk on, et ettevõtjad käituks seaduskuulekalt. «Vajadusel selgitame ja nõustame, anname aja rikkumise kõrvaldamiseks ning enamik ettevõtjaid teebki asjad korda.»

Trahviga karistamine on Tederi sõnul harv, aga aeg-ajalt siiski vajalik olukordades, kui ettevõtja soovib saada ebaausat konkurentsieelist ega taha kuidagi oma tegevust seadustega kooskõlla viia. Trahvi suurus sõltub rikkumise raskusest, samuti ettevõtja suurusest. «Kindlasti ei pea näiteks pisipoe pidaja kartma, et mõne juhusliku eksimuse tõttu TTJA teda kohe 40 000 euroga trahvib,» rääkis Teder.

Peamiselt puudutab muudatused aga veebikauplejaid. Näiteks tuleb e-poes ostlejate täpsemini teada anda mille alusel talle talle otsingutulemusi just sellest järjekorras kuvatakse.

Seda juhul, kui e-pood müüb teiste pakkujate kaupa, nagu näiteks Kaup24 (sealt saab osta enam-vähem kõike) , K-rauta (sealt saab osta muuhulgas ka lemmikloomatarbeid, kampsuneid ja suuski) või Photopoint (ka siit saab vastu ootusi osta näiteks saapaid, hambaharju ja mida kõike veel). Need e-poed vahendavad nimelt ka teiste kaupmeeste pakutavat.

Eesti kaupmeeste liidu juhi Nele Peil sõnul on ettevõtete jaoks lähikuude praktiline mure IT-arendused, mida tuleb nüüd teha lühikese etteteatamisajaga.

Samuti on tarbijakaitseseadus nüüd rangem selles osas kes tohib toodetele ja teenustele hinnanguid anda. Internetis on mugav vaadata, mida teised inimesed on saabaste või hambaharjade kohta öelnud. Sama lihtne ja mugav on aga kaupmehel lasta kellelgi hea raha eest heakskiitvaid kommentaare kribada. Ka see on nüüd seadusega rangemalt piiratud.