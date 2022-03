Annetajad on Uuskasutuskeskuse peale pahased: miks on ukrainlastel kuponge vaja?

Uuskasutuskeskuse eesmärk on kokku koguda korralike riideid ja tarbeesemeid ning neile siis uute inimeste juures uus elu anda. Nii on keskus olnud nõus vajalikku jagama ka Ukrainast pärit põgenikele.

Mõnede abistada soovivate inimeste hinnangul on Uuskasutuskeskus oma töös liiga jäik. «Praegu tahan ma küll oma 3 kotitäit riideid tagasi, mis ma teile tõin. Ma olen väga pettunud, et tõin uued ja korralikud asjad lootuses, et need lähevad otse abivajajatele, mitte inimeste talongidega solgutamiseks,» kirjutas üks nördinud abistaja Uuskasutuskeskusele.

Nimelt saavad abivajajad kaupa küll tasuta, kuid selleks tuleb neil eelnevalt võtta Pagulasabist kupong. Ka siis saavad sõjapõgenikud paika pandud reeglite kohaselt korraga võtta vaid 5 asja. Samas kui abivajajaid on vähe ja nende soovid pole liiga suured, siis võib mõnes kaupluses kõik vajaliku saada ka ilma talongita.

«Põgenike olukord on kõigile uus ja oleme aidanud samm-sammult vastavalt kokkulepetele oma koostööpartneritega. Narvas ja Paides on saanud pagulased tulla ja valida, mis neil tarvis,» selgitas Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Esme Kassak.

Lähtekoht on olnud, et abivajaja saaks hetkel endale hädapärase. «Me oleme kauplustes vastavalt võimalusele koguseid jälginud, kuid seni pole tarvis olnud sekkuda. Vaid paar üksikjuhtumit on tekitanud küsimusi,» tõdes ta.

Abistamiseks jagatakse hetkel riideid, jalatseid ja mänguasju. Kuna mööblit ja kodusisustust on Uuskasutuskeskuses vähem, siis neid ka põgenikele ei pakuta.

Abi jagamine toimub kohalike koos kohalike omavalitsustega

Põgenike tuvastamine kohalikes omavalitsustes on käinud nimekirja alusel. Tallinnas andis Eesti Pagulasabi abivajajatele, kes mingil põhjustel vastuvõtupunktist ei olnud riideabi saanud, välja kuponge, mille alusel said põgenikud tulla Uuskasutuskeskuse kahte kesklinna poodi, mis asuvad nõustamispunktile kõige lähemal.

«Beebidel vaja mitte 1 või 2 bodyt, vaid hulgi. Päeva jooksul ikka juhtub, et määrivad need ära. Vaja on veel pudipõllesid, mütsikesi, lapsevanne, söögitooli- nimekiri pikk. Kuidas saab see kõik 5 eseme hulka mahutada küll ma ei tea,» kommenteeris teine naine, kes soovis ukrainlasi aidata.

«Minule on jäänud mulje, et nad võtavad asju vastu ja nii öelda paremad asjad pannakse müüki,» kritiseeris Gerli Põhjala, kes samuti on abivajajatele asju viinud.

Paratamatult kulub iga organisatsiooni üleval pidamiseks ka raha. «Asjade müüki panekuga katame isemajandava organisatsioonina meie kaupluste ülalpidamiskulud. Lisaks abistame koostööpartnerite kaudu suurperesid, naiste tugikeskuseid, kodutuid ja pagulasi,» selgitas Kassak.

Ta lisas, et alati ei saa tagada, et just need riideesemed jõuavad abivajajateni, sest igaüks saab ise valida, mida ta endale soovib ja mida mitte.

Selleks, et võimalikult paljude inimesteni jõuda, kasutataksegi teiste organisatsioonide abi. «Toimime nii sellepärast, et meie enda väikesel tiimil puudub võimekus tuvastada, kes on päriselt abivajaja. Samadel põhimõtetele abistame pagulasi,» märkis Kassak.

Uuskasutuskeskus teeb koostööd Eesti Pagulasabiga ja nii oli lihtne ka Ukraina sõjapõgenike jaoks appi minna. «Praegusel hetkel teeme sõjapõgenike aitamise osas koostööd Paide, Narva ja Viimsiga, lisaks on kohe oodata koostööd Tallinna linnaga,» rääkis Kassak.

Kuna Uuskasutuskeskuse igapäevatöö ongi koguda kokku liigseks muutunud korralikke asju inimestelt ja need uuele ringile anda, siis eraldi ühelegi abivajajate grupile keskus eraldi asju ei kogu. «Nii saame abivajajatega tegelemise ühendada meie igapäevaste tööprotsessidega ning aidata vajaduspõhiselt ehk andes just neid asju, mida parasjagu tarvis on,» selgitas Kassak.

Tarvis on korralike ja ilmale vastavaid riideid

Uuskasutuskeskusse saab tuua mistahes asju, mis on jätkuvalt heas korras, puhtad ja terved. Juba on jõudnud ka sotsiaalmeedia abistamise gruppidesse palveid, et toodaks puhtaid ja korralikke asju, sest keegi peab hiljem ka prügiga tegelema. Soovides just põgenikke aidata võiks Kassaki sõnul mõelda, milliseid asju praeguse ilmaga siia jõudnud inimene endale ja oma pereliikmetele vajada võiks.

Vaja on võimalikult praktilisi asju: sise- ja välisjalanõud, ilmastikule vastavad üleriided, mugavad riided, pesu jms. Lastele mõeldes on väga oodatud mänguasjad ja erinevad vabaaja veetmise vahendid. Kuna tullakse päris palju lastega, siis vajatakse ka lapsevankreid, tõukerattaid, turvatoole.